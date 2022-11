Debris - S01 E03 - Le rectangle

Nicole, une jeune fille, disparaît dans l'Ohio et se retrouve prise au piège derrière une sorte de rectangle infranchissable. A l'aide des travaux de recherche de Georges Jones, Finola et Bryan comprennent que ce rectangle est en fait une porte d'accès et que Nicole est enfermée dans une autre dimension. A l'aide de débris tombés dans les alentours, les deux agents tentent de la sauver...