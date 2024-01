Debris - S01 E05 - Le vortex temporel

Un bus disparaît dans le New Jersey et réapparaît deux heures plus tard à Boston. Bryan et Finola se saisissent de l'enquête et découvrent qu'Influx est derrière ce phénomène. Un autre événement similaire mais d'envergure colossale se prépare à New York et ils se rendent sur les lieux pour l'arrêter. Finola continue d'avoir des doutes sur la transparence de Bryan, Maddox et Ferris. Un agent du MI6 envoyé par Ferris lui apprend que son père n'est pas un clone. Ils parviennent à arrêter Anson Ash, tête pensante d'Influx, grâce à Finola. Celui-ci paraît la connaître, lui dit qu'elle a "les yeux de son père". Il est emmené dans un fourgon pénitentiaire en fredonnant "Por que te vas", chanson que Finola et DeeDee écoutaient quand elles étaient petites...