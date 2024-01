Debris - S01 E06 - Seconde jeunesse

Les corps de plusieurs personnes âgées retrouvés dans une cabane, des ados suspects qui rôdent dans les environs... Finola et Bryan vont rapidement découvrir que les ados en questions sont des personnes âgées qui ont rajeuni à l'aide d'un fragment de débris. Or, ces derniers ne peuvent s'éloigner du débris sans risquer de mourir brutalement. En rajeunissant le plus de personnes possible, ils pourraient néanmoins créer un champ électrostatique suffisamment puissant pour vivre leur deuxième jeunesse en toute tranquilité. Mais nos deux agents savent que Kurt et sa bande jouent un jeu dangereux et ils vont tenter de les en empêcher.