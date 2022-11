Debris - S01 E09 - Au-delà du réel

Finola et Bryan conduisent George chez Garcia, ancien agent d’Orbital grièvement blessé lors d’une intervention sur un débris. Il fournit à George l’équipement nécessaire pour continuer ses recherches. Un incident est signalé. Shelby et Kathleen sont jumeaux, ils ont retrouvé un fragment dans l’océan qui a le pouvoir de transporter ceux qui l’activent dans une réalité alternative. Après leur dernier plongeon, Shelby revient et découvre qu’il est dans une réalité où sa sœur n’a jamais existé. Il essaie de la retrouver, mais ses plongeons à répétition pour activer le débris causent des dégâts de plus en plus importants sur la structure de l’espace-temps. Bryan se retrouve malgré lui piégé dans une réalité alternative où Finola n’est plus sa partenaire.