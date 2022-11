Debris - S01 E10 - Au fond de l'océan

Bryan se retrouve coincé avec Shelby dans une réalité qui n'est pas la leur. Finola et Kathleen tentent par tous les moyens d'empêcher que l'équipe d'extraction ne neutralise le débris trouvé au fond de l'océan. De cette façon, elles espèrent gagner du temps pour essayer de retrouver Byan et Shelby et pour sauver l'univers qui est train de se dégrader.