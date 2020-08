Conférence de presse du Premier Ministre Jean Castex du 27 août 2020

En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose ce jeudi 27 août, une Edition spéciale "Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex" présentée par Jean-Pierre Pernaut à partir de 10h25.Adrien Gindre, chef du service politique et Gérald Kierzek seront également présents en plateau. Camille Colin sera en duplex de Matignon.A 10h30, vous pourrez suivre la conférence de presse du Premier ministre, sur la COVID-19, depuis l'hôtel de Matignon. Jean Castex fera le point sur la situation sanitaire en cette rentrée, avec à ses côtés, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.