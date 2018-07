Défilé du 14 Juillet 2018 : découvrez le Tigre : l'hélicoptère, fleuron aérien de l'armée française

TF1 vous fait vivre les préparatifs, les coulisses, le défilé et l'ambiance de cet événement, à Paris et en région. Pas moins de six heures de direct ponctuées de plusieurs reportages sur les multiples missions de l'Armée. Vous serez plongés dans l'ambiance sur les Champs-Elysées, grâce à toutes nos équipes qui vous feront vivre l'événement au cœur de lieux stratégiques comme le sommet de l'Arc de triomphe, le Palais de l'Elysée, la place de la Concorde, une caserne de pompiers et de la Garde Républicaine.