Emission Spéciale, défilé du 14 juillet 2019 - Les préparatifs

Une émission proposée par la Direction de l'Information - Thierry THUILLIERPrésentée par Anne-Claire COUDRAY, Gilles BOULEAU et Jean-Pierre PERNAUTAvec Denis BROGNIART, Louis BODIN, Marie-Aline MELIYIDirecteur des Opérations Spéciales : Antoine GUELAUDRédacteur-en-chef : Philippe PERROTRéalisateur : Didier FROEHLY Dimanche 14 juillet, rendez-vous sur TF1 pour une émission spéciale en direct dès 7 heures du matin jusqu'au JT de 13h pour vivre les préparatifs, les coulisses, le défilé et l'ambiance de cet événement, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, à Paris et en région. Pas moins de six heures de direct ponctuées de reportages inédits pour mieux comprendre les multiples missions de l'Armée. Vous serez en immersion au cœur des préparatifs, et suivrez la mise en place des troupes sur les Champs-Elysées, grâce à toutes nos équipes positionnées dans des lieux stratégiques comme le sommet de l'Arc de triomphe, le Palais de l'Elysée, la place de la Concorde, une caserne de pompiers et de la Garde Républicaine. Pour être au cœur du dispositif, les journalistes seront au plus près des différentes formations militaires qui vont traverser Paris pour converger vers les Champs-Elysées et aussi avec le public pour recueillir ses réactions. Nous serons également en régions avec nos correspondants : le 14 juillet est la fête de la nation partout dans le pays ! Cette année, cap sur l'innovation ! TF1 déploie des moyens exceptionnels : Grâce à la réalité augmentée, c'est un voyage dans le temps que nous vous proposons : vous allez revivre comme si vous y étiez la prise de la Bastille de 1789 ! Grâce à une caméra spéciale - dotée d'une technologie de reconnaissance faciale - TF1 va vous permettre, pendant la revue, d'approcher au plus près des soldats qui défilent. Quant à Yani Khezzar, spécialiste innovation de la Rédaction, il nous fera découvrir les matériels les plus innovants, à la pointe de la technologie militaire, et les démonstrations de ce 14 juillet. Avant le défilé, Denis Brogniart sera à bord d'un hélicoptère Caïman, avec la Sécurité Civile, pour participer à une opération de sauvetage, en survol de la capitale dans des conditions spectaculaires. Puis, un peu plus tard, toujours à bord de son hélicoptère, il nous fera vivre le défilé depuis les airs et nous livrera ses impressions. Louis Bodin, lui, sera à bord du porte-avions Charles de Gaulle pour une expérience inédite et nous offrira plusieurs séquences exceptionnelles. Il embarquera dans un " Hawkeye ", avion de surveillance aérienne. C'est la première fois qu'un civil effectue un vol à bord de cet appareil, et vit le catapultage et l'appontement. Autre séquence forte de la matinée : Marie-Aline Meliyi sera à bord d'un des appareils de la prestigieuse Patrouille de France et aux côtés de ses pilotes pour découvrir les coulisses de leur préparation et pour nous faire partager ses sensations pendant le Défilé. Après le défilé, les téléspectateurs retrouveront Jean-Pierre Pernaut avec Esther Lefebvre, en direct des Invalides, pour un moment d'hommage à tous ceux qui veillent et se battent pour assurer notre sécurité au quotidien, comme les sapeurs-pompiers, les marins, etc…