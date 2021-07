Emission spéciale, défilé du 14 juillet 2021

Une émission proposée par la Direction de l'Information - Thierry THUILLIERPrésentée par Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAUAvec Marie-Sophie LACARRAU, Denis BROGNIART, Louis BODIN, Adrien GINDRE, Esther LEFEBVRE, François-Xavier MENAGE, Anne-Chloé BOTTET, Guillaume DEBRÉDirecteur des Opérations Spéciales : Antoine GUELAUDRédacteur-en-chef : Philippe PERROTRéalisateurs : Pierre-Dominique TRIOULAIRE et Etienne TOUSSAINT Le 14 juillet 2021 marque le retour du défilé sur l’avenue des Champs-Elysées. Le public pourra être à nouveau présent pour célébrer cette journée de fête nationale et rendre hommage à tous les personnels militaires engagés au service de la France.Rendez-vous sur TF1 pour une émission spéciale en direct dès 7 heures du matin jusqu’au JT de 13h pour vivre les préparatifs de cette cérémonie hors norme, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, à Paris et en région.Pas moins de six heures de direct marquées par des séquences inédites pour vivre un grand défilé militaire qui fait son retour sur les Champs-Elysées. 4 350 soldats, 200 cavaliers, 220 engins motorisés vont descendre la plus belle avenue du monde qui sera survolée par 70 avions. Grâce à un procédé technologique innovant de reconnaissance faciale, nous vous proposerons de découvrir les missions que certains militaires ont accompli au cours des derniers mois. Aux côtés d'Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, vous serez en immersion dans les coulisses de la cérémonie, grâce à nos équipes positionnées dans tous les lieux stratégiques comme l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, les Invalides, le Palais de l'Elysée, la Concorde… Les envoyés spéciaux de TF1 vous feront vivre le défilé aérien, depuis les airs, à bord d’avions et d’hélicoptères, comme si vous y étiez !Une nouvelle fois, TF1 déploie des moyens exceptionnels avec de nombreuses équipes sur le terrain.Dès le début de l'émission spéciale en direct à 7h, les téléspectateurs retrouveront Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau qui leur réserveront de nombreuses surprises, notamment dans les airs.Nos équipes seront aux côtés de différentes unités qu'elles accompagneront jusqu'à la place de l'Etoile, point de départ de la cérémonie. Nos journalistes iront également à la rencontre du public de nouveau présent à l'événement cette année. "OPERATION LEVANT"En fil rouge de cette émission spéciale, Marie-Sophie Lacarrau et Denis Brogniart seront en direct de l'île du Levant dans le Var. Au cœur de la base militaire de la Direction générale de l'Armement (DGA), les téléspectateurs vont assister en direct à une démonstration militaire de grande envergure, une première à la télévision française. Temps fort de cette matinée, l'"Opération Levant" permettra de comprendre de manière réaliste et pédagogique comment coopèrent nos trois armées sur un théâtre d'opérations.