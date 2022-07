Emission spéciale, défilé du 14 juillet 2022 - Défilé du 14 juillet 2022

Une émission proposée par la Direction de l'Information - Thierry THUILLIERPrésentée par Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU, avec Pierre SERVENTAvec Marie-Sophie LACARRAU, Denis BROGNIART, Louis BODIN, Adrien GINDRE, Esther LEFEBVRE, François-Xavier MENAGE, Garance PARDIGON, Thomas MISRACHI, Yani KHEZZAR, Guillaume DEBRE, Anne-Chloé BOTTET et Jean-Claude NARCYDirecteur des Opérations Spéciales : Antoine GUELAUDRédacteur-en-chef : Philippe PERROTLES TEMPS FORTS DE CETTE EMISSION SPECIALEUne nouvelle fois, TF1 se prépare à déployer des moyens exceptionnels avec toutes ses équipes sur le terrain, prêtes à relever de nombreux défis.Dès le début de l'émission spéciale à 7h, les téléspectateurs retrouveront Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Anne-Claire Coudray sera sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay, en pleine préparation d'un saut en parachute à plus de 2000 mètres d'altitude qu'elle effectuera en tandem avec les ambassadeurs parachutistes de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Une expérience qu'elle a hâte de faire partager aux téléspectateurs. Quant à Gilles Bouleau, il sera à bord d'un hélicoptère pour un survol de Paris et des lieux symboliques de la cérémonie, et participera aussi à un exercice d'entraînement avec des membres de la Sécurité civile militaire, dans une nacelle suspendue à un hélicoptère, à 300 mètres du sol ! Exercice à haut risque.Dès le début de l'émission spéciale en direct, nos équipes seront aux côtés de différentes unités qu'elles accompagneront jusqu'à la place de l'Etoile, point de départ de la cérémonie, notamment avec es cavaliers de la mythique Garde Républicaine. Nous irons aussi à la rencontre d'un public souvent très familial, présent le long des Champs-Elysées.En fil rouge, tout au long de la spéciale, les téléspectateurs découvriront en exclusivité la nouvelle école de formation des Sapeurs-Pompiers de Paris. François-Xavier Ménage nous réservera des surprises et nous entraînera notamment au sommet de l'Arche de la Défense, avec le Groupe Militaire de Haute Montagne, les célèbres chasseurs alpins, qui figurent parmi les premiers engagés aux frontières de l'Ukraine.Louis Bodin sera, lui, à bord d'un Alpha Jet, l'un des appareils de la prestigieuse Patrouille de France. Aux côtés de ses pilotes et de ses mécaniciens, il nous dévoilera les secrets de leur préparation et nous fera partager ses sensations pendant le défilé.Yani Khezzar sera à la manoeuvre pour montrer et tester les toutes dernières innovations en matière militaire, notamment la dernière tenue de camouflage des militaires français.« OPERATION ATLANTIQUE » à Biscarosse avec les forces spécialesEn fil rouge de cette émission spéciale, Denis Brogniart avec Garance Pardigon et Thomas Misrachi seront en direct de Biscarosse, dans les Landes, avec les soldats de l'ombre des forces spéciales.Dans l'une des bases les plus secrètes de l'Armée, au cœur des installations militaires de la Direction Générale de l'Armement (DGA), les téléspectateurs vont assister en direct à une démonstration de grande envergure, avec les commandos des forces spéciales. Le COS - Commandement des Opérations Spéciales regroupant tous les commandos de l'armée française - fête cette année ses 30 ans.Plusieurs centaines de militaires seront mobilisés pour l'"Opération Atlantique", impliquant la Marine Nationale, l'Armée de Terre et l'Armée de l'Air et de l'Espace.Denis Brogniart et nos journalistes seront avec les nageurs de combat des forces spéciales, ils seront aussi aux côtés des commandos marine surentraînés pour assurer des missions à haut risque. Garance Pardigon embarquera à bord d'une frégate d'attaque au large des côtes françaises. Ce sera l'opportunité pour les téléspectateurs de suivre une mission périlleuse.