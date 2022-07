Emission spéciale, défilé du 14 juillet 2022 - Les préparatifs

EVENEMENT - Emission spéciale « 14 JUILLET – Le Défilé »Une émission proposée par la Direction de l'Information - Thierry THUILLIERPrésentée par Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU, avec Pierre SERVENTAvec Marie-Sophie LACARRAU, Denis BROGNIART, Louis BODIN, Adrien GINDRE, Esther LEFEBVRE, François-Xavier MENAGE, Garance PARDIGON, Thomas MISRACHI, Yani KHEZZAR, Guillaume DEBRE, Anne-Chloé BOTTET et Jean-Claude NARCYDirecteur des Opérations Spéciales : Antoine GUELAUDRédacteur-en-chef : Philippe PERROTRéalisateurs : Pierre-Dominique TRIOULAIRE et Etienne TOUSSAINTLe 14 juillet 2022 sera comme chaque année un jour particulier, celui de la fête nationale, avec en point d'orgue le défilé militaire sur l’avenue des Champs-Elysées. Le public sera au rendez-vous pour célébrer et rendre hommage à tous les militaires engagés au service de la France.Rendez-vous sur TF1 pour une émission spéciale en direct dès 7 heures du matin jusqu’au JT de 13h pour vivre les préparatifs de cette cérémonie hors norme et l'effervescence de cette matinée exceptionnelle, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, déployées à Paris et en région, mais aussi avec nos envoyés spéciaux en Ukraine. En effet, cette année, plusieurs pays situés à l'est de l'Europe seront mis à l'honneur pendant le défilé.TF1 va proposer pas moins de six heures de direct, marquées par des séquences inédites pour vivre un grand défilé militaire sur les Champs-Elysées. Plus de 6300 hommes et femmes vont y participer, mais aussi 200 cavaliers, 62 avions, 26 hélicoptères et 180 engins motorisés. Avec Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, vous serez en immersion dans les coulisses de la cérémonie, grâce à nos équipes positionnées dans tous les lieux stratégiques, comme l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Elysées, les Invalides, le Palais de l'Elysée, la Concorde, l'Arche de la Défense… Les envoyés spéciaux de TF1 vous feront vivre le défilé aérien, depuis les airs, à bord d’avions et d’hélicoptères, comme si vous y étiez. Pierre Servent, l'expert militaire de nos rédactions, sera aux côtés Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau pour éclairer les téléspectateurs grâce à sa parfaite connaissance de la stratégie militaire. Cette édition 2022 sera marquée par le conflit ukrainien, aux portes de l'Europe. Les équipes de TF1 seront donc aussi dans ce pays en guerre.Cette émission sera également retransmise en simultané sur l'antenne de LCI toute la matinée.