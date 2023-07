Défilé du 14 juillet 2023

Rédacteur-en-chef : Philippe PERROT - Chef d'édition : Aurélie MAI Réalisateurs : Pierre-Dominique TRIOULAIRE et Eric FRESLON Le 14 juillet 2023 sera comme chaque année un jour particulier, celui de la fête nationale, avec en point d'orgue le défilé militaire sur l’avenue des Champs-Elysées. Le public sera au rendez-vous pour célébrer et rendre hommage à tous les militaires engagés au service de la France. TF1 prévoit une émission spéciale en direct dès 6h30 jusqu’au JT de 13h pour vivre les préparatifs de cette cérémonie hors norme et l'effervescence de cette matinée exceptionnelle, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, déployées à Paris et en région. Près de sept heures de direct, marquées par de nombreuses séquences inédites pour vivre un grand défilé militaire sur les Champs-Elysées. Plus de 5100 hommes et femmes vont y participer, mais aussi 200 cavaliers, 67 avions, 28 hélicoptères et 221 engins motorisés. Les envoyés spéciaux de TF1 vous feront vivre le défilé aérien, depuis les airs, à bord d’avions et d’hélicoptères, comme si vous y participiez. Pierre Servent, l'expert militaire de nos rédactions, sera aux côtés d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau pour éclairer les téléspectateurs grâce à sa parfaite connaissance de la stratégie militaire. Dès 6h30, les téléspectateurs ont rendez-vous sur TF1 en direct des Champs-Elysées. Lancement des festivités avec un document inédit retraçant les temps forts du défilé du 14 juillet ces 20 dernières années. "14 JUILLET, les temps forts 2002 - 2022" : un document réalisé par la journaliste Christine Chapel. 20 ans de Défilé du 14 Juillet à découvrir dans cette rétrospective. Avec Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Marie-Sophie Lacarrau mais aussi Denis Brogniart, François-Xavier Ménage, Pierre Servent, Marie Chantrait, Thomas Misrachi, et beaucoup d'autres reporters, les téléspectateurs vivront dans les coulisses de la cérémonie, grâce à de nombreuses équipes positionnées dans tous les lieux stratégiques, comme l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Elysées, les Invalides, la Concorde, la Seine…