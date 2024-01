Défis mortels

Thriller • Fiction étrangère

A son arrivée à l'université de Saint-Bellaire, Tasha tente d'infiltrer la sororité Tau Nu pour faire la lumière sur le meurtre de Sophia, survenu un an plus tôt. Elle se confie à Clancy, la responsable du journal de l'école et relève les défis lancés par Tau Nu. Ceux-ci ont pour but de "faire le buzz" sur les réseaux sociaux, notamment sur l'application Pose, qui permet de garder l'anonymat. Les candidates sont classées en fonction de leur succès. Tasha et son amie Jayda arrivent souvent en tête du classement. Un mystérieux correspondant en particulier lance des défis dangereux à Tasha puis à Jayda, qui perd la vie. Heureusement, Tasha peut compter sur le soutien d'Anthony pour l'aider et enquêter sur ce qui est arrivé à Jayda.