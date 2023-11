Delphine 1, Yvan 0

Comédie | 1995

Pour un homme d’aujourd’hui, partager la vie d’une femme et s’installer avec elle tient de l’exploit. Yvan, notre héros, a 25 ans et va essayer de vivre avec Delphine, mais le dur apprentissage de la vie à deux succède vite à l’enthousiasme des débuts... Une histoire d’amour banale présentée comme un match de foot ordinaire. Ce sont donc deux commentateurs sportifs qui commentent, avec leurs mots (d’amour) et leurs noms (d’oiseaux), la première année de vie en couple de Delphine et Yvan, filmés pas à pas, dans leurs ébats et leurs éclats.