Demain à la une - S03 E19 - Crumb en danger

Le journal annonce à Gary que Crumb, qui vit maintenant dans une cabine, va mourir à la suite d'une explosion survenue dans sa cabine. Gary appelle Crumb et le fait sortir juste avant l'explosion. Crumb arrive plus tard et reste avec Gary. Plus tard, d'autres tentatives sont faites sur Crumb. C'est à ce moment-là que l'ancien Américain Marshall Toni Brigatti a rejoint les rangs du Chicago P.D. se montre et se demande ce qui se passe. Au même moment, une femme du passé de Crumb apparaît.