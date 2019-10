Demain à la une - S03 E16 - Qui a peur du rappeur ?

C-Roc est un célèbre rappeur dont la carrière commence à faiblir. Lors de sa dernière tournée, il a notamment fait escale dans sa ville natale pour se faire une idée de ses racines. À l'insu de Gary, Marissa a grandi avec C-Roc et est toujours en colère contre lui pour avoir jilté sa meilleure amie Gayle Clark. Gayle et Marissa chantent dans une chorale d'église et n'apprécient pas la connotation criminelle de la musique et des vidéos de C-Roc. Lorsqu'il voit en quoi sa musique affecte négativement le fils de Gayle, Chris, il réexamine sa vie.