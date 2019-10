Demain à la une - S04 E22 - Drôle de malchance

Gary décide de couper l'un des habitués du bar qui est un sans abris jusqu'à ce qu'il règle sa note, et l'homme l'avertit que ce n'est pas bien de le faire. Et quand il aide quelqu'un, le journal lui dit de le faire, il ruine les chances d'une femme de gagner à la loterie. C'est à ce moment-là qu'elle vient le voir pour lui dire qu'il lui doit. Alors elle le laisse rester avec lui et prétend qu'ils sont fiancés. Elle est irlandaise et sa famille est extrêmement traditionnelle et ils n’aiment pas qu’elle soit seule aux États-Unis. Son frère se présente et conduit Gary en délire. Et quand la mère de Gary arrive et aime la fille. Elle finit par dire à Gary qu'elle veut l'aider à trouver le gars qu'elle aime vraiment. Le problème est qu'il ne la connaît pas.