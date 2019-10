Chuck revient à Chicago et annonce qu'il est fiancé à une fille nommée Jade. Quand Gary la rencontre, il est choqué parce que Jade est Amber, le voleur de bijoux qu'il a rencontré il y a quelque temps et autorisé à s'échapper. Gary ne sait pas trop quoi faire, en particulier lorsque la détective Brigatti, dont la carrière a failli être ruinée par elle, apprend qu'elle est de retour et qu'elle veut la faire tomber.