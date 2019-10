Chuck vient pour une visite et propose d'emmener Gary à un match des Cubs où une recrue prometteuse, Pedro Mendoza, va jouer. Mais Gary se trouve en train d'essayer d'aider le propriétaire d'un restaurant qui a emprunté de l'argent à un usurier qui demande à être propriétaire du restaurant en guise de paiement. Et il semble que le propriétaire du restaurant et Mendoza soient liés.