Demain nous appartient - Le 50ème épisode diffusé ce soir !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Que le temps passe vite ! Ce soir, la saga fêtera déjà son cinquantième épisode à partir de 19H20. Pour l’occasion, les téléspectateurs seront très surpris. En effet, de nombreuses intrigues seront abordées durant cet épisode, qui s’annonce déjà riche en surprises et en rebondissements. En effet, comme en témoigne la vidéo ci-dessus, Eddy et Léonard se retrouveront à la plage pour mettre les choses au clair. Et entre le père et le fils, la tension sera à son comble. Toujours déboussolé, Eddy tentera de mettre fin à ses jours en pointant son arme contre lui. Mais son paternel ne pourra pas appuyer sur la gâchette. Une scène particulièrement intense à retrouver dès ce soir sur TF1. De son côté, Elisabeth Vallorta devra avouer la vérité concernant ses intentions.

En parallèle, les téléspectateurs pourront suivre l’histoire entre Bastien et Victoire. Les deux collègues, toujours aussi complices, franchiront-ils une nouvelle étape ? Pas si certain si l’on en croit les images de la bande annonce de l’épisode.

Quant au jeune Lucas, l’adolescent sera préoccupé par les absences répétées de sa prof de mathématiques, Madame Beltram. Il décidera de se rendre chez elle… Soyez donc au rendez-vous dès ce soir à partir de 19H20 pour le 50ème épisode de Demain nous appartient sur TF1.

Découvrez la bande annonce de l'épisode !