A vos agendas : la Coupe du monde 2018 bouscule le programme !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les adeptes du football devraient être ravis : la Coupe du monde de Russie commencera dès le 14 juin prochain. Pour le plus grand plaisir des fans du ballon rond, un dispositif a d’ores et déjà été mis en place : des émissions spéciales diffusées sur TF1 mais aussi des matchs en direct retransmis sur vos écrans. Mais qui dit Coupe du monde de football, dit aussi diffusion momentanément suspendue de votre série préférée Demain nous appartient. Alors à vos agendas ! Afin de suivre cet événement sportif, les épisodes du vendredi 15, lundi 18 et jeudi 21 juin ne seront pas diffusés. En effet, le match du Portugal face à l’Espagne ainsi que les rencontres entre la Tunisie et l'Angleterre, l’Argentine et la Croatie, seront retransmis en direct. Idem pour les épisodes de la semaine du 25 au 29 juin qui ne seront pas disponibles sur vos écrans en raison des différents matchs organisés.

Mais pas de panique ! Si vos épisodes de la série seront en pause quelques jours, les scénaristes ont évidemment tout prévu. Les acteurs devraient d’ailleurs commenter et évoquer les événements de la Coupe du monde au fil des épisodes… De quoi ravir les fans du show diffusé sur TF1 ! Soyez donc au rendez-vous.

Voici le récap ci-dessous !

Vendredi 15 juin : épisode reporté et remplacé par le match Portugal / Espagne à partir de 19h50

Lundi 18 juin : épisode reporté et remplacé par le match Tunisie / Angleterre à partir de 19h50

Jeudi 21 juin : épisode reporté et remplacé par le match Argentine / Croatie à partir de 19H50

Du 25 au 29 juin : épisodes reportés et remplacés par les matches : Espagne/Maroc, Nigeria/Argentine, Serbie/Brésil, Angleterre/Belgique

