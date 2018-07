Après Les Bracelets rouges, Esther Valding intègre le casting de Demain nous appartient

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La jeune Esther Valding revient bientôt sur nos écrans. Elle va jouer dans la série Demain nous appartient. MYTF1 vous en dit plus !

Diffusé sur TF1 du lundi au vendredi, Demain nous appartient rencontre un franc succès. Depuis son lancement en 2017, la série continue de séduire les téléspectateurs grâce à ses intrigues et ses moments forts. Et l’arrivée d’Esther Valding devrait confirmer la donne. Après avoir incarné la jeune Sarah dans Les Bracelets rouges, la jeune fille va rejoindre le casting. Nul doute que la jeune fille va éblouir les téléspectateurs par son talent et son charisme.

Bouleversante, touchante, elle avait ému les téléspectateurs dans Les Bracelets rouges. Elle jouait le rôle de Sarah, une jeune patiente arrogante. Un brin pimbêche au début de la série, elle avait finalement conquis les téléspectateurs au fil des épisodes. Si la jeune comédienne a déjà joué dans Vive la colo, Clem ou Dame de trèfle, elle a interprété son premier vrai grand rôle dans Les Bracelets rouges. Alors qu’Esther Valding n’apparaîtra pas dans la saison 2 de la série, elle a donc été choisie pour intégrer le casting de Demain nous appartient.

