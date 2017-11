Après cinq ans d’absence, Lorie revient avec un nouvel album !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il s’intitule Les choses de la vie et il sort aujourd’hui. Le nouvel album de Lorie est enfin disponible dans les bacs. Cinq ans après Danse, la chanteuse et comédienne revient donc à ses premières amours avec ce huitième album studio dont le premier single sobrement nommé La vie est belle sorti le 1er septembre est d’ores et déjà un succès.

Aujourd’hui âgée de 35 ans, Lorie avait mis la musique entre parenthèse quelques années pour mieux se consacrer à sa nouvelle passion : la comédie ! On se souvient notamment d’elle dans un épisode de la mondialement célèbre série Les feux de l’amour tourné en 2008 ou encore dans un épisode de Joséphine, Ange gardien diffusé en 2013. Lorie avait aussi participé à Danse avec les stars en 2012. Dans la troisième saison, elle avait atteint la demi-finale, en couple avec Christian Millette, confirmant ses nombreux talents.

Mais surtout, Lorie est depuis le mois de juillet l’une des stars de Demain nous appartient aux côtés d’Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur ou encore Samy Gharbi. Pas facile donc de marier les journées de tournage et l’enregistrement d’un nouvel album. Et pourtant, Lorie s’en sort à merveille ! Plus mature, plus personnel et plus adulte que ses précédents disques, Les choses de la vie devrait à n’en pas douter conquérir le public. Une habitude pour Lorie qui a déjà vendu plus de 7 millions de disques depuis le début de sa carrière !