Bart est de retour, Elisabeth Vallorta soupçonnée... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 31 de Demain nous appartient !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce lundi, tous les regards sont tournés vers Bart Vallorta, recherché par sa famille et sur qui tous les espoirs des Delcourt reposent. Victoire Lazzari a bien du mal à se débarrasser de Franck, son amant maudit, alors que l’étau se resserre sur Elisabeth Vallorta, soupçonnée de la tentative de meurtre sur son mari. Voici les trois points à retenir pour la suite des intrigues…

Après une longue discussion avec Mathieu Vannier, Bart se résout à retrouver sa famille et à regagner le mas Vallorta où il a tous ses souvenirs et toute sa vie. Sa famille est soulagée, notamment sa mère qui, émue par leurs retrouvailles, ne l’informe pas que la famille Delcourt a besoin de lui pour faire des tests de compatibilité avec Judith. Pourtant, Bart est leur dernier espoir en vue d’une éventuelle greffe de rein. Quand Maxime va le retrouver pour lui reprocher de fuir ses responsabilités, Bart tombe des nues !

Elisabeth Vallorta suspecte n°1 !

Karim Saeed et Lucie Salducci continuent de rechercher le coupable de la tentative de meurtre de Léonard Vallorta. Leurs soupçons se tournent vers sa femme, Elisabeth, dont l’alibi ne tient pas! En parallèle, Anna Delcourt va à la rencontre de Bilel Beddiar pour savoir qui est en charge de la commande des pesticides pour le domaine Vallorta… Sa réponse ne se fait pas attendre : Elisabeth Vallorta !

Victoire Lazzari toujours sous l’emprise de Franck !

Alors qu’elle pensait avoir mis les choses au clair avec lui, Franck débarque à l’hôpital à l’improviste et agresse Victoire. Heureusement, Bastien arrive à temps et prend sa défense. Marianne assiste à la scène et convoque aussitôt Victoire : elle exige que son employée porte plainte contre Franck pour que ce genre d’incident ne se reproduise plus.