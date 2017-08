Bart disparaît, Victoire coupe les ponts avec Franck... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 30 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Bart Vallorta (incarné par Hector Langevin) est au centre de toutes les attentions du trentième épisode de Demain nous appartient. Les Vallorta sont à sa recherche alors qu’il a décidé de voler de ses propres ailes et de fuir une famille trop pesante à son goût ! Bart est également l’ultime chance d’être donneur compatible avec Judith Delcourt et de pouvoir ainsi lui donner un rein qui lui sauverait la vie. En trois points, voici ce qu’il faut retenir du dernier épisode de la semaine….

Lassé des tensions et des secrets de famille qui lui pourrissent la vie, Bart Vallorta a décidé de quitter le mas sans dire où il allait. Les Vallorta sont fous d’inquiétude et se rejettent la faute les uns sur les autres. Une situation familiale d’autant plus tendue que d’autres soucis touchent la famille, et notamment Elisabeth. Flore innocentée par la police, c’est elle dorénavant qui est le suspect n°1 dans l’enquête sur la tentative d’assassinat de Léonard, son propre mari !

Bart Vallorta, le dernier espoir de Judith Delcourt (Coline Bellin) !

Tous les membres de la famille Delcourt passent des examens pour savoir s’ils peuvent donner un de leurs reins à la cadette de la famille et ainsi la sauver d’une issue dramatique. Malheureusement, les tests n’annoncent rien de bon : aucun n’est compatible ! Les derniers espoirs se tournent alors vers Bart, le seul à ne pas avoir été testé.

Victoire Lazzari (Solène Hébert) enfin débarrassé de Franck ?

Avec courage, la jeune interne à l’hôpital met définitivement un terme à sa relation avec Franck. Mais Laurence n’est pas dupe et met en garde Sandrine, la sœur de Victoire : Les individus comme Franck ne laissent pas facilement tomber. A-t-elle vu juste ? La semaine prochaine devrait nous éclairer sur le sujet. Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.