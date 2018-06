Changement de programme ! La Coupe du Monde 2018 remplace l’épisode de ce soir

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Jeudi 21 juin, l’épisode de "Demain nous appartient" ne sera pas diffusé. Et pour cause, la Coupe du monde de football 2018 en Russie bat son plein sur TF1 et la fiction française sera momentanément en pause.

Attention changement de programme ! Il n’y aura pas d’épisode de Demain nous appartient ce soir. La programmation de votre série quotidienne est bouleversée. La Coupe du Monde de football 2018 a été lancée le 14 juin et forcément elle entraîne une diffusion momentanément suspendue de certains programmes.

Jeudi 21 juin, vous pourrez assister au match France/Pérou aura lieu ce dès 16h50 en direct sur TF1 puis à la rencontre entre l’Argentine et le Pérou à 19h50. Et ce, sans quitter votre canapé. Rassurez-vous, ce petit chamboulement dans la grille des programmes est exceptionnel. Dès demain – vendredi 22 juin à 19h20 – vous pourrez retrouver Ingrid Chauvin, Lorie Pester et Alexandre Brasseur au cœur des intrigues de la saga. À ce propos, l’acteur a un petit message pour les fans de football dans la vidéo située en haut de l’article. Toute l’équipe de DNA et toute la France supportent les Bleus et espèrent une nouvelle victoire !

Pour la semaine prochaine, sortez vos agendas. Les épisodes programmés du 25 au 29 juin ne seront pas disponibles sur vos écrans en raison des différents matchs organisés. Ils seront reportés et remplacés par les matches : Espagne/Maroc, Nigeria/Argentine, Serbie/Brésil et Angleterre/Belgique.