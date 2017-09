Choc ! Audrey a été assassinée

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis plusieurs jours, le décès d’Audrey Beltram, la prof de mathématiques du lycée de Sète, est au cœur de l’intrigue. Si au départ, les enquêteurs pensaient à un suicide, il s’agit en réalité d’un meurtre. Retrouvée morte dans sa baignoire, Audrey Beltram ne s’est pas tailladée les veines. Quelqu’un s’en est chargé : « D’après le légiste, Audrey Beltram n’est pas morte à la suite d’une hémorragie, confirme Karim Saeed. On a retrouvé de l’eau dans ses poumons et une dose importante de somnifères dans son sang. Les veines ont été tailladées post mortem. » Le tueur a donc maquillé la mort de la prof en suicide. Un choc pour Lucie Salducci, la collègue de Karim, qui ne se doutait visiblement pas d’un tel retournement de situation.

Pour le moment, de nombreux éléments de l’enquête semblent incriminer Sandrine Lazzari, la CPE du lycée et la compagne de la juge d’instruction, Laurence Moiret. Avant sa mort, Audrey Beltram avait d’ailleurs reçu un sms de sa collègue. Et dans l’épisode diffusé ce soir, Laurence met la main sur un vêtement de Sandrine à l’intérieur de l’appartement de la victime. Mais la sœur de Victoire nie en bloc : elle n’a jamais envoyé ce sms et elle ne comprend pas comment son foulard s’est retrouvé chez Madame Beltram. Est-elle vraiment coupable ? Réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1.

Sandrine est accusée d'être impliquée dans la mort d'Audrey