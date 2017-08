Découvrez l'adorable message d'Ingrid Chauvin à son amoureux

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Dans Demain nous appartient, Chloé Delcourt traverser une difficile épreuve. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en pied d’article, elle vient perdre son compagnon, Martin Constant (son corps avait été retrouvé dans une bassine qui contenait du toluène, un hydrocarbure qui peut servir à la confection de bombes artisanales). Ingrid Chauvin, elle en revanche, nage en plein bonheur.

Amoureuse comme au premier jour de Thierry Peythieu, l’actrice a tenu à lui adresser un message particulier à l’occasion de leurs six ans de mariage. Sur Instagram, l’actrice de la saga estivale de TF1 poste ainsi une photo de leur faire part, daté du 27 août 2017 et elle écrit « c’était il y a 6 ans ...comme si c’était hier, comme si c’était depuis toujours!! Joyeux anniversaire mon amour ». Le message a, bien évidemment, touché et ému les fans – très nombreux - d’Ingrid Chauvin.

Le couple a traversé une terrible épreuve, il y a trois ans. En effet, l’actrice et son mari ont été confrontés au décès de leur bébé, Jade. A Télé 7 jours, elle se souvient du soutien que lui a apporté Thierry pendant cette difficile période : « J'ai le sentiment d'avoir trouvé mon double, l'homme dont je rêvais secrètement. La priorité c'est (...) rester l'un avec l'autre. Deux heures sans lui et je suis perdue ». Six ans après leur mariage, Thierry et Ingrid Chauvin sont toujours aussi complices, amoureux et unis. Ils ont par ailleurs accueilli un petit Tom, l’année dernière.

