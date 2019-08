Découvrez un premier teaser mystérieux pour la nouvelle saga de TF1

"Demain nous appartient" arrive sur TF1 le 17 juillet prochain. En attendant, découvrez un court teaser pour vous plonger dans l'ambiance d'une ville chamboulée.

Attention événement. Demain nous appartient arrive sur TF1 dès le 17 juillet, chaque jour à 19h20. La saga estivale raconte comment la ville de Sète est bouleversée après la collision de deux bateaux ayant provoqué une effroyable explosion. Mais, cet incident va soulever beaucoup de questions, de mystères et va apporter son lot de rebondissements. Pour vous mettre l'eau à la bouche, en attendant la diffusion du premier épisode, voici un premier teaser qui vous permettra d'appréhender l'ambiance et de vous plonger dans l'atmosphère anxiogène de ce thriller passionnant. Dans cette courte vidéo, on aperçoit ainsi Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin), Victoire Lazzari (Solène Hébert), Lucie Salducci (Lorie Pester) et Maxime Delcourt (Clément Rémiens), quatre des personnages principaux de la série.



Après le chaos de l'explosion, une mère cherche son fils, présent non loin du lieu de l'accident. Ce dernier sera d'ailleurs l'un des principaux suspects de l'enquête menée par la police. Mais Chloé Delcourt ne sera pas au bout de ses peines, car en plus de tout faire pour sortir son fils de la tourmente, elle va devoir gérer un autre événement : sur la plage, des individus ont retrouvé le corps de sa sœur, disparue quinze ans plus tôt, de manière subite et soudaine.