Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 100

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce vendredi, entre le traumatisme d’Alex et l’arrestation de Maxime, les Delcourt sont toujours dans la tourmente ; Jessica Moreno est reboostée par le soutien de son père. Enfin, Thomas Delcourt est arrêté pendant que Flore est retrouvée inconsciente. Voici les trois points essentiels de l’épisode 100 !

Les Delcourt, toujours dans la tourmente…

Maxime (Clément Remiens) est vertement remis en place par ses parents Alex (Alexandre Brasseur) et Chloé (Ingrid Chauvin). Il doit revendre son scooter et regagner l’argent qu’il a perdu en travaillant à la Marina. Par chance l’ado ne devrait pas avoir d’ennuis avec la justice. Avec son ami Christophe, Alex parle de sa relation avec Chloé qui s’est nettement améliorée. Mais quand Christophe lui fait part des suites de l’affaire Tiphaine Valsky, Alex s’emporte, il ne veut plus en entendre parler. La blessure n’est pas encore refermée…





Jessica reboostée par le soutien de son père !

Au lycée, Baptiste vient trouver Jessica (Garance Teillet). Il trouve ça bête qu’ils ne se parlent plus à cause de son mensonge. Elle lui propose de se remettre ensemble ; avant cela, il veut apprendre à la connaitre vraiment. De retour à la maison Jessica est reboostée, jusqu’à ce qu’elle découvre que c’est son père a parlé à Baptiste. Malgré sa gêne, l’ado est très touchée par ce qu’il a fait pour elle. D’ailleurs ce n’est pas fini, il va lui donner quelques conseils pour le reconquérir définitivement. Et pas besoin de shoping et de choses superficielles !





Thomas arrêté ; Flore agressée

Flore (Anne Caillon) et Chloé (Ingrid Chauvin) se retrouvent pour parler de Thomas. Elle lui confie son envie de partir en week-end à Istanbul. Chloé est refroidie et finit par lui avouer que son cousin n’est pas fiable. Ce que Flore ne tarde pas à découvrir quand Thomas vient lui proposer de reporter leur week-end au prétexte qu’il doit régler une affaire. Thomas s’apprête à ramener l’argent à celui qui les menace quand les enquêteurs l’arrêtent. Au même moment Chloé retrouve Flore dans son bureau, inconsciente. La vengeance n’aura pas tardé…





Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.





A voir - Le résumé de l'épisode 99 :