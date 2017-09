Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 4 1

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Flore commence commence à se poser des questions :

Dans l’épisode 41 de Demain nous appartient, Flore ne sait plus sur quel pied danser… En effet, après tous ces non-dits, elle ne peut plus lui faire confiance à Mathieu. De plus, Flore apprend par Karim et Lucie que Mathieu a fait de la prison. Elle perd confiance en lui…

Léonard risque d’être inculpé dans l'affaire des pesticides :

Karim Saeed est sur ses talons de Léonard Vallorta. Il mène l’enquête et ce dernier reste son principal suspect. De son côté, le dirigeant du Mas cherche une solution pour éviter le procès et prend conseil auprès de son avocate, Lou. Qui est formel, vu la forte hostilité de l’opinion public, le procès aura bien lieu. A moins que… il vient une idée à Léonard pour s’en sortir sans trop d’encombre.

Tristan est menacé par Enzo :

Tristan est pris à la gorge. Enzo le menace, si jamais il le dénonce, le livreur expliquera à la police que ce n’est pas lui la tête pensante de ce trafic. Enzo prend ses aises et fait preuve d’insubordination. De plus, il n’a pas une attitude plaisante auprès de Gwen.

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.