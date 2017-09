Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 42

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Flore et Anna unies pour découvrir la vérité : Marianne diagnostique de l’atrazine dans les analyses de Flore, le verdict tombe : quelqu’un l’empoisonne. Flore soupçonne Mathieu. Les comprimés de magnésium qu’ils lui a donné sont percés. Elle se confit à Anna. Elles décident d’aller fouiller le cabanon pour en savoir plus sur Mathieu qui leur semble de plus en plus mystérieux. Elles découvrent des dossiers complets de photos, coupures de presse sur les Vallorta et même un arbre généalogique. Qui est vraiment Mathieu ? Et pourquoi s’intéresse-t- il tant à la famille ?

Un 3 e enfant pour Laurence et Sandrine. Laurence rêve d’une nouvelle maternité. Elle regarde, nostalgique, les photos de leurs 2 premiers enfants, et se rêve à pouponner, refaire les nuits, être replongée dans les biberons et les couches. Sandrine lui rappelle que c’était plutôt elle qui se chargeait du quotidien et avoue aimer leur vie actuelle. Laurence tente de la convaincre, se montre de plus en plus insistante. Sandrine n’ose pas lui avouer son vrai sentiment : elle n’a aucunement envie d’avoir un nouvel enfant et de revivre une grossesse dont elle garde un souvenir amer. Leur couple y survivra-t- il …

Audrey Beltram, à vif devant ses élèves. Alors que Chloé la convainc de passer la journée à la plage plutôt qu’en salle des profs, Audrey se révèle très pudique et mal à l’aide à l’idée de croiser ses élèves. Ses craintes s’avèrent fondées, lorsqu’un petit groupe de lycéens, mené par Dylan Moreno s’en prend à elle. Ils la chahutent et lui manquent de respect. A bout, et dans un accès de colère, elle quitte la plage. Chloé intriguée par cette relation entre sa collègue et ses élèves commence à se poser des questions. Arrivera-t- elle à mettre à nu la fragilité d’Audrey …

