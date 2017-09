Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 43

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Léonard Vallorta (Patrick Rocca) se trompe d’ennemi. Flore accepte la proposition de Léonard de reprendre la direction du mas à une seule condition : qu’il se sépare de Mathieu Vannier. Alors que Mathieu suit leur conversation grâce à la caméra qu’il a caché au mas, il décide de contre attaquer. Il ne compte pas se laisser faire. Il retrouve Leonard et le prend de cour avec une fausse révélation, mais qui va faire l’effet d’une bombe. Il lui fait croire – preuve à l’appui ! – que Flore l’espionne dans le but de le détruire. Leonard, trahi et furieux, annonce à une Flore Anne Caillon), surprise et choquée, que la direction revient finalement à Mathieu. Elle sera à présent tolérée mais elle n’a plus sa confiance. Flore s’en va confronter Mathieu qui la menace de s’en prendre à Bart si elle se met une fois encore sur son chemin …

Elisabeth Vallorta (Laure Killing), l’empoisonneuse de Sète ! Le patron de la pépinnière demande à voir Élisabeth après son interrogatoire au poste de police. La police fouille, creuse et commence à poser beaucoup trop de questions. Il commence à paniquer et menace sa complice, Elisabeth : il ne tombera pas tout seul. Mais cette dernière reste de marbres devant ses menaces. Et le menace à son tour de s’en prendre à sa fille. Par peur des représailles, il s’accuse seul, sans la dénoncer, d’avoir empoisonné les vignes à l’atrazine.

Bastien succombera-t-il au charme de sa nouvelle patiente. Victoire (Solenne Herbert) et Bastien font le tour des visites de leurs patients. Bastien découvre alors sa nouvelle patiente, Mme Trévise (Joyce Jonathan) visiblement sous le charme de son nouveau médecin. Bastien lui-même ne semble pas insensible à ses avances. Victoire montre des signes de jalousies et dépasse les limites. Le début d’une nouvelle idylle pour Bastien, mais avec qui ….





