Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 44

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Flore (Anne Caillon) victime de l’atrazine et menacée par Mathieu Vannier ! Sous les menaces de Mathieu Vannier (incarné par Rodolphe Couthouis), Flore est contrainte de quitter le Mas Vallorta. Elisabeth lui suggère une alliance contre ce nouvel ennemi commun « pour le bien de Bart », mais elle œuvre en réalité au bénéfice d’Eddy. Flore fait une nouveau malaise et Bart doit la conduire d’urgence à l’hôpital. M. Mounié a été placé en détention, il est accusé d’être responsable de la pollution des vignes à l’atrazine et prétend avoir agi seul. Cependant Lucie et Anna sont sceptiques, elles sont persuadées que les Vallorta sont en partie responsables. Elisabeth est la coupable toute désignée, surtout depuis que Flore a compris que c’est elle qui lui administrait l’atrazine…

Laurence (Charlotte Valandrey), une mère en pleine crise de confiance… Laurence est de plus en plus triste de constater l’indifférence de ses fils, Lucas et Arthur, à son égard. Elle a l’impression de n’avoir pas su construire un lien solide avec eux. Elle se confie à Sandrine (Juliette Tresanini) qui la rassure : leurs ados ne l’ont pas oubliée et elles n’ont pas besoin d’un troisième enfant. Laurence doit apprendre à se contenter de ce qu’elle a. Elle commence à renouer avec Lucas qui lui révèle être amoureux de quelqu’un…

Gwen découvre le trafic d’Enzo et ses terribles conséquences… Gwen (Sandrine Salyères) est ravie du succès les livraisons du Spoon, principalement grâce à Enzo, jusqu’à ce qu’elle réalise avec stupeur que le jeune homme truffe des boîtes de livraison de pochons d’herbe. Elle confie sa découverte à Tristan (Mathieu Alexandre), qui lui avoue être informé du problème. Hors d’elle, elle l’accuse de complicité mais lui se défend et lui parle des menaces du livreur. Le couple est désemparé. Elle en parle à son amie avocate, Lou (Rani Bheemuck) et apprend qu’elle risque jusqu’à cinq ans de prison et une amende colossale… Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.

Le programme de l'épisode 44 à voir ou à revoir en vidéo ...