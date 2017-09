Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 45

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Mathieu Vannier révèle sa véritable identité ! Mathieu Vannier (Rodolphe Couthouis) doit une importante somme d’argent à un homme mystérieux, il lui reste trois jours pour payer son dû. Il décide de prendre de l’argent dans le coffre du salon des Vallorta. Dans le même temps, Flore (Anne Caillon) a découvert qu’Elisabeth (Laure Killing) est la véritable responsable de son empoisonnement. Elle la confronte mais Elisabeth nie, tandis que Bart surprend la scène. Flore demande de l’aide à Eddy, toujours en hôpital psychiatrique, pour contrer Elisabeth. Il accepte. Alors que Mathieu Vannier est sur le point de prendre la tête du domaine, il est arrêté par les forces de l’ordre et révèle sa véritable identité : il est le fils de Léonard !

Gwen réussit à écarter Enzo du Spoon. Gwen (Sandrine Salyères) et Tristan (incarné par Mathieu Alexandre) ont élaboré un plan pour se débarrasser d’Enzo : Gwen simule une tentative d’agression sexuelle dans l’arrière cuisine du Spoon. Enzo est pris au piège car elle a pris soin d’installer Roch Moreno (Pascal Casanova) non loin des cuisines. Celui-ci est prêt à témoigner et Enzo n’a d’autre choix que de partir. Gwen et Tristan savourent leur liberté retrouvée, même si leur bénéfice en a pris un coup…

Lucas va de plus en plus loin dans sa fascination pour sa professeur… Lucas est attiré par sa professeur de mathématiques, Audrey Beltram. Mais, inquiet de ses tourments, il décide de pirater son ordinateur. Dylan Moreno (Joaquim Fossi) continue de provoquer la professeur en lui récitant des extraits de son carnet devant toute la classe. Elle perd ses nerfs, qui sait où ce terrible jeu de harcèlement va s’arrêter…

Retrouvez les prochains épisodes du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1