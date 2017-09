Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 46

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Mathieu Vannier est un Vallorta ! Mathieu avoue à Léonard qu’il est son fils, né de son histoire avec Ariane. C’est le sang des Vallorta qui coule dans ses veines. Léonard doute … Il finit par retrouver la lettre désespérée d’Ariane. Sans réponse de Léonard, Ariane a fini par se suicider et laisser Grégory orphelin. Léonard assure n’avoir jamais eu connaissance de la lettre, ni de la naissance de son fils. Leonard comprend qu’Elisabeth est responsable de cette situation, et de la vie difficile de Grégory. Cette dernière, pour préserver ses intérêts et ceux d’Eddy, est prête à tout pour qu’il reprenne sa place au sein de la famille. Elle fait appel à Lou pour faire réviser le jugement et sortir Eddy de l’hôpital.

Une nouvelle idylle pour le Dr Delcourt. Docteur Dumaz, venu pour opérer Judith, avoue ne pas être insensible au charme de Marianne. Après l’opération réussie, il intègre l’équipe de l’hôpital. Il se montre de plus en plus entreprenant avec Marianne, qui est loin d’être indifférente à ses avances. Ils finissent par succomber l’un à l’autre dans le bureau du Dr Delcourt ! Renaud, romantique, veut plus qu’une aventure. Marianne se laissera-t-elle tenter par cette nouvelle idylle ?

Emma Trévise et Bastien, ensemble ? Complètement sous le charme de son médecin, Emma Trévise ne compte pas sortir de l’hôpital avant d’arriver à ses fins. Elle ne laissera pas filer le Dr Laval. Elle fait vivre l’enfer aux infirmières qu’elle sollicite continuellement en espérant la visite de Bastien. Victoire s’empare du problème et signe l’autorisation de sortie de la patiente… Bastien révèle à Victoire que maintenant qu’Emma n’est plus sa patiente, il peut enfin répondre favorablement à ses avances. Il est loin d’être insensible à son charme. Victoire, prise à son propre piège … ?





