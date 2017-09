Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 47

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Audrey Beltram est à cran. Dylan s’est mis en tête de pourrir la vie de sa professeure. Après avoir vandalisé son casier, volé son journal intime, et récité les poèmes écrit par Audrey en plein cours… il diffuse ses photos de couples et ses dessins personnels sur les réseaux sociaux. Humiliée, poussée à bout par les provocations de Dylan dans les couloirs et son refus de lui rendre ce qui lui appartient, elle s’emporte et le gifle. Audrey a-t-elle aggravé sa situation ? Arrivera-t-elle à se faire respecter et s’en sortir ?

Léonard, père à nouveau. Face au drame qu’Elisabeth a fait subir à Ariane et Grégory, Léonard ne peut que l’accueillir dans sa famille. C’est un Vallorta et il compte bien lui donner la place qui lui revient. Il veut rattraper l’affection, le cadre et l’héritage qui lui ont tant manqués toutes ses années. Flore, déboussolée par toutes ces révélations, ces trahisons et ses sentiments reste sur la réserve. Mais Grégory peut compter sur son neveu : Bart sera son allié pour reconquérir le cœur de sa mère et trouver sa place dans la famille.

Victoire, victime de sa jalousie. Maintenant qu’Emma n’est plus une patiente de l’hôpital, Bastien est libre de laisser parler son cœur. Ils commencent une belle idylle. Bastien tient à ce que Victoire et Emma apprennent à se connaitre. Alors qu’il a rendez-vous avec Victoire pour boire un verre, il y convie Emma. Victoire n’arrive pas à contenir sa jalousie et fait vivre un enfer à Bastien. Entre propos sous-entendus, révélations sur le passé amoureux de Bastien et petites piques assassines, Emma n’est pas au bout de ses peines. A l’hôpital, Bastien demande une explication à Victoire. Celle-ci, d’une mauvaise foi absolue, l’accuse de ne pas avoir d’humour. Victoire se décidera-t-elle enfin à s’avouer ses sentiments ?





