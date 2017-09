Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 48 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce mercredi, tous les regards sont tournés vers Gregory Vallorta, qui retrouve sa place au mas Vallorta auprès de son père. Elisabeth, de son côté, organise l’évasion de son fils tandis que Karim et Lou peinent à sauver leur couple. Voici les trois points essentiels à retenir…

Grégory prêt à tout abandonner pour Flore.

Léonard, pris de remords de n’avoir pas su être là pour Grégory et sa mère, veut réparer les erreurs du passé. Il s’excuse auprès du jeune homme et lui témoigne son affection. Il veut lui rendre la place qu’il n’a jamais eu : Grégory sera son héritier au même titre qu’Eddy et Bart. Léonard réitère également son offre, il veut que Grégory reprenne le mas. Désormais personne n’est mieux placé que lui pour ce rôle. Touché, Grégory accepte avec bonheur. Il espère par la même occasion se réconcilier avec Flore mais cette-dernière se sent trahie et ne veut plus entendre parler de lui. Grégory dévasté à l’idée de la perdre, renonce au mas et à son héritage.

Elisabeth Vallorta, la grande évasion.

Alors que Mathieu Vannier agresse Elisabeth, elle lui propose un marché grassement rémunéré. Prête à tout pour sauver son fils, elle lui demande de lui fournir deux faux passeports pour elle et Eddy. Elle se rend à l’hôpital pour convaincre Eddy de son plan : elle le fait évader et ils quittent tous les deux le pays. Les faux passeports en poche, elle demande à Vannier de faire sortir Eddy de l’hôpital. Vannier se rend à l’hôpital et réussit l’évasion d’Eddy. Une fois en liberté, contre toute attente, Eddy braque vannier… le plan a changé ! Eddy va-t-il trahir sa mère ?

Karim n’est plus amoureux de Lou.

Karim décide de s'investir dans sa famille. Il essaie de recoller les morceaux avec Lou pour préserver Nina. Lou, ravie de cet investissement ne veut pas en rester là. Elle est amoureuse de Karim et veut le récupérer. Elle tente de recréer une intimité et d'organiser des moments agréables de complicité entre eux. Mais Karim ne la voit plus que comme la mère de sa fille. Malheureusement, son attitude indique qu'il n'est plus amoureux de Lou. Ils commencent à le réaliser tous les deux. Arriveront-ils à raviver la flamme ? Que choisira Karim : sa famille ou son cœur ?