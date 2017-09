Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 49

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce jeudi, tous les regards sont tournés vers Eddy Valorta, en fuite et potentiellement dangereux pour tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Bart, lui, voit un père en Grégory et plaide sa cause auprès de Flore. Audrey Beltram, à cran, inquiète par son comportement fragile.

Eddy Vallorta, l’amour plus fort que tout.



Elisabeth et Eddy mènent tout le monde sur la mauvaise piste. Karim et Lucie pensent Eddy sur un vol pour Calcutta alors qu’il est caché au domaine, où Elisabeth le retrouve. Leur plan fonctionne : ils prendront le bateau pour partir et tout recommencer. Mais Eddy a une réserve : il aime Flore et ne veut pas la quitter. S’éloigner d’elle lui est insupportable. De leur côté, les autorités indiennes se réjouissent d’avoir arrêté Eddy, mais envoient à Lou et Karim la photo de… Mathieu Vannier. Elisabeth se rend au port mais ne trouve pas Eddy. Désespérée, elle le harcèle mais lorsqu’il finit par lui répondre, il lui annonce qu’il ne la suivra pas. Elisabeth reste seule désemparée tandis qu’Eddy se rend au mas pour retrouver Flore.

Bart plaide la cause de Grégory.

Bart s’est attaché à Grégory. Il est comme le père qu’il n’a jamais eu. Devant la décision du départ de Grégory, Bart essaie de raisonner sa mère. Ils s’aiment, pourquoi Flore veut-elle résister au bonheur ? Flore met en garde son fils, Grégory n’est qu’un menteur, un manipulateur, ils n’ont besoin de personne et surtout pas de cet usurpateur. Bart montre à Flore l’incroyable preuve d’amour de Grégory : il renonce à tout pour elle. N’est-ce pas suffisant? Devant l’évidence et attendrie par la complicité entre Bart et Grégory, Flore laisse parler son cœur. Elle retrouve Grégory et lui demande de rester. Ils s’embrassent passionnément lorsqu’Eddy les surprend…

Audrey Beltram, au centre de toutes les curiosités.

Chloé et Sandrine se posent des questions sur le comportement d’Audrey. Elle est à fleur de peau et tellement secrète. Proche de la mise à pied après la gifle donnée à Dylan, Chloé s’inquiète sincèrement pour sa collègue. Mais Audrey est fermée, recluse et ne répond pas à ses appels. Lucas, le fils de Sandrine et Laurence, et élève d’Audrey a mis un mouchard sur la caméra de l’ordinateur d’Audrey et l’espionne chez elle. C’est alors qu’il la voit boire et tituber... avant de disparaître !