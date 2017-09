Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 50 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce vendredi, tous les regards sont tournés vers Eddy Valorta, en fuite et activement recherché par la police. À l’hôpital, Marianne s’ouvre à l’amour tandis que Victoire est en train de le perdre …

Tout le monde est à la recherche d’Eddy.



La police a découvert qu’Eddy n’a jamais été à Calcutta et qu’il se cache probablement chez les Vallorta. Flore comprend qu’il a surpris son baiser avec Grégory ; ils ont tous peur de sa réaction. Alors que tous les Vallorta sont assignés à résidence, la police quadrille le domaine pour le retrouver. Elisabeth est effondrée, Eddy ne lui répond plus. Elle se tourne vers Flore, elle est la seule à pouvoir parler à Eddy. Leonard se confit à Flore, il a tout raté avec Eddy, ne l’a jamais compris, et tout ce gâchis est sa faute. Plein de remords, Léonard réussit à retrouver Eddy. Celui-ci lui donne son arme et lui demande de le tuer. Léonard refuse évidemment. Il déclare son amour à Eddy et lui offre la possibilité de s’enfuir. Mais Eddy en profite pour récupérer l’arme et la pointer vers Léonard. Grégory s’interpose pour sauver son père et se prend la balle à sa place. Eddy s’enfuit.

Victoire s’excuse auprès de Bastien.

Victoire se rend compte de la puérilité de son comportement avec Bastien et sa nouvelle conquête. Elle s’excuse de son attitude et ils se réconcilient. Sandrine taquine sa sœur, elle est amoureuse de Bastien, il est temps de lui en parler ou de faire quelque chose. Victoire, toute apprêtée, décide de chouchouter Bastien et lui faire plaisir. Elle est sur le point de dévoiler ses sentiments quand Bastien lui avoue qu’il est amoureux d’Emma. Victoire encaisse le coup. Va-t-elle s’effacer ?

Marianne cède à Renaud.

Dr Dumaz qui a mal vécu le rejet de Marianne ne cesse d’être désagréable avec elle. Elle lui demande de changer son comportement, de s’adoucir mais il lui rétorque qu’il se comporte comme elle à son égard, et qu’elle finira seule à toujours être aussi glaciale. Marianne est offusquée mais commence à se poser des questions sur son comportement. Comment est-elle perçue ? Elle s’en enquière auprès de Leila, qui confirme le verdict. Marianne ravale son orgueil et décide alors de céder à son attirance. Elle invite maladroitement Renaud à diner chez elle. Devant sa gêne, Renaud, touché, accepte l’invitation. Marianne prête pour une belle histoire ….

