Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 52 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Laurence choisit entre protéger son fils et l’enquête…

Laurence et Sandrine Lazzari débriefent sur l’atmosphère pesante du lycée et le mutisme inquiétant de leur fils Lucas qui n’avoue toujours pas au sujet du sac retrouvé chez Audrey Beltram. Sandrine demande à sa compagne d’oublier la procédure et d’épargner leur fils, mais Laurence choisit de privilégier l’enquête et avoue tout à Karim. Dans le même temps, l’examen graphologique révèle trois potentiels suspects. Lucas n’en fait pas parti mais malheureusement pour lui, il est retrouvé par Karim après être entré par effraction chez Beltram !

Marianne Delcourt est au centre de l’attention à l’hôpital…

Bastien (Joffrey Platel) et Victoire prennent les paris pour savoir avec qui Marianne Delcourt a une aventure. Le grand favori est Renaud Dubaz. Marianne se méfie des regards de ses collègues qui semblent se moquer d’elle. Lorsque Leïla Beddiar lui avoue que tout l’hôpital a misé de l’argent, Marianne en parle à Renaud qui s’en amuse. Lui-même a pris part au pari, et il espère bien gagner !

Grégory part en Chine !

Chez les Vallorta, Léonard et Elisabeth règlent leurs comptes au sujet de Grégory. Elle assume sa position, avec la mort de Fabrice et le départ d’Eddy, elle n’a plus d’héritier direct. Pourtant Grégory fait de son mieux pour sauver le domaine, surtout depuis qu’il a trouvé un investisseur chinois intéressé pour racheter des parts du vignoble Vallorta. Il doit se rendre en Chine au plus tôt. Il part avec la bénédiction de son père, même si ce voyage semble inquiéter Flore…

Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.