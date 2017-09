Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 53

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sandrine Lazzari cacherait-elle des choses à Laurence ?

Laurence a finalement choisi sa famille et obtient la libération de son fils Lucas. Malgré tout, sa compagne Sandrine, sent bien que l’adolescent leur cache encore la vérité et s’interroge sur les sentiments de son fils à l’égard d’Audrey Beltram. Chloé lui conseille de parler à Lili Paquin qui trouve les arguments pour convaincre Lucas de se confier. Mais avec la découverte par les enquêteurs d’un SMS envoyé à Audrey Beltram depuis son portable, c’est Sandrine qui va devoir s’expliquer !

Dylan choisit de dire la vérité… ou presque.

Chez les Moreno, malgré l’interdiction de sa sœur et de sa mère, Dylan décide de se dénoncer aux enquêteurs, comme le lui a demandé le maître du jeu. Karim Saeed prend acte de ses aveux et lui annonce que son écriture a bien été identifiée comme celle du harceleur. Mais le silence de Dylan au sujet du jeu de l’ange et des vraies raisons de sa confession pourrait lui coûter cher…

Alex et Lucie c’est du sérieux, ou pas ?

Alex et Lucie se réveillent après une nuit torride. Ils ont envie de se revoir. Alex est littéralement sous le charme de la jeune flic. Il se confie à un ami qui le met en garde : être avec une fille plus jeune de dix ans c’est classique, c’est sympa, mais ça ne dure jamais. Alex choisit d’ignorer ce conseil et revoit Lucie dont la libido semble insatiable…

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.