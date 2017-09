Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 54

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce jeudi, rien ne va plus chez les Lazzari : Laurence doute de la fidélité de Sandrine et Lucas, qui avoue ses sentiments pour sa professeure, vit très mal que sa mère ait pu avoir une relation extra-conjugale. Quant à Alex, il a beau se croire jeune, il ne le sera jamais autant que Lucie… Voici les trois points essentiels de l’épisode 54 !

Laurence fait une découverte inquiétante pour son couple…

Laurence Moiret confronte sa compagne, Sandrine au sujet de sa relation adultère avec Beltram. Sandrine nie en bloc. Laurence perquisitionne en secret chez Audrey Beltram et y découvre un t-shirt de Sandrine. Le couple est au bord de l’explosion… Mais Karim Saeed et Lucie Salducci découvrent bientôt que le suicide de Beltram a été mis en scène pour maquiller un meurtre !

Lucas avoue ses sentiments pour la victime !

Lili Paquin reçoit à son cabinet Lucas Lazzari et le pousse à se confesser. Après quelques hésitations Lucas se livre sur la passion qu’il vouait à Mme Beltram et le dégoût qu’il éprouve à l’idée que sa propre mère ait pu avoir une relation avec elle. Ce sentiment de trahison et de jalousie pourrait-il expliquer une pulsion meurtrière ?

Alex ne tient plus le rythme face à Lucie !

Alex a beau se mettre au sport pour garder le rythme, Lucie lui impose de se voir si souvent que le malheureux finit par s’endormir en plein milieu de la journée... et avant même qu’il ne se soit passé quoi que ce soit entre eux. Lucie est refroidie, son amant ne serait-il plus au niveau de ses espérances ? Alex, catastrophé, débriefe au Spoon avec un copain qui a peut-être une solution…

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.