Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 55 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce vendredi, Laurence choisit de rester solidaire avec sa compagne. Dylan découvre à ses dépens qu’il est prisonnier du jeu de l’ange et Victoire fait plus ample connaissance avec la nouvelle conquête de Bastien… Voici les trois points essentiels de l’épisode 55.

Laurence et sa compagne, unies dans la tourmente.

Karim Saeed et Lucie Salducci convoquent Sandrine Lazzari au commissariat pour la confronter mais elle nie avoir eu une liaison avec Audrey Beltram avant son suicide. Laurence refuse toujours de se dessaisir de l’enquête et cherche une solution pour sauver sa femme… Coup de théâtre, elle demande d’elle-même à être placée en garde à vue !

Le jeu de l’ange continue, et passe à la vitesse supérieure.

Au lycée, Chloé Delcourt et Sandrine enquêtent sur le jeu de l’ange qui se répand parmi les ados. Il vaudrait mieux pour le bien de tous qu’elles trouvent vite un moyen de mettre fin à cette engrenage morbide et dangereux. En effet, Dylan, après avoir tenté d’arrêter et ayant constaté que les menaces du maître pouvaient avoir de vraies conséquences sur la vie de ses proches, est forcé de reprendre le jeu à zéro.

Victoire choisit d’accepter sa rivale…

Suivant les conseils d’Anna Delcourt, Victoire accepte de dîner en compagnie de Bastien et de sa nouvelle copine, la ravissante Emma (Joyce Jonathan). Malgré ses sentiments forts pour Bastien, Victoire passe un bon moment et sympathise même avec sa rivale. Après tout, ne faut-il pas garder ses ennemis proches de soi ?

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.