Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 56 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les Lazzari ont encore des raisons de s’inquiéter !

À l’issue de la perquisition, les enquêteurs découvrent que Laurence Moiret à un alibi. La juge est libérée et ils n’ont pas plus d’éléments contre Sandrine, sa compagne. Et si quelqu’un avait tenté de piéger la juge ? Laurence tente de recoller les morceaux avec Sandrine, quand celle-ci fait la rencontre d’un individu resurgi de son passé. Il lui demande de l’aide. Froide et inquiète, elle lui donne de l’argent pour qu’il parte. De son côté Lucas s’inquiète, son ordinateur est dans les mains de la police, il craint le pire.

Chloé Delcourt commence à réaliser l’ampleur du jeu de l’ange

Maxime s’explique au sujet du préservatif retrouvé par sa mère et avoue avoir une relation avec sa prof d’histoire du lycée. Chloé, marche à fond sans s’apercevoir que l’ado joue avec ses nerfs dans le seul but de lui photographier sa tête pour le jeu de l’ange. Au lycée, Chloé la confronte son collège et se rend compte de sa bêtise, elles comprennent que les ados continuent et que le jeu accélère. Il faut agir !

Sylvain Moreno trompe-t-il sa femme ?

Chez les Moreno, Christelle tire de nouveaux les cartes, à sa fille cette fois. Elle découvre que quelqu’un lui ment. Jessica est inquiète pour Dylan mais les cartent parlent, c’est Sylvain leur père qui est concerné. Jessica se confie à Dylan, ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Et si leur père avait une liaison ? Christelle confronte son mari qui se défend, en vain…

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.