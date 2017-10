Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 57 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce mardi, Lucas est sauvé de justesse de la prison grâce à l’inconnu qu’il a croisé ; Tristan n’en peut plus du boulot et frôle le burn out. Enfin, Victoire à un sens de l’humour qui n’est pas du goût de Bastien ! Voici les trois points essentiels de l’épisode 57…

Lucas sauvé de justesse de la prison !

Après une nuit passée dehors, Lucas vient se réfugier chez Lili Paquin. La psychologue lui conseille de dire toute la vérité. Lucas rentre chez lui et avoue à sa famille avoir espionné sa professeure et sa passion pour la jeune femme. Interrogé au commissariat, il est finalement libéré grâce au faux témoignage de l’inconnu qu’il avait rencontré la veille, et qui se présente sous l’identité de Joaquim Dulac. De leur côté, les enquêteurs ne lancent une identification pour obtenir le portrait-robot du rôdeur qui tournait autour de chez Beltram le soir du meurtre...

Lucas est-il sauvé pour de bon ?

Tristan au bord du burn out… Au Spoon, Tristan et Gwen font enfin une pause. Tristan propose à sa compagne, et associée, de partir en vacances à Barcelone. Elle n’est pas sûre que ce soit une bonne idée. Tristan vit mal ce rythme effréné et se confie à Bastien : ils n’ont plus de vie de couple avec le boulot. Épuisé, il s’endort à même le comptoir. Mais Tristan suggère à Gwen de reprendre un serveur… Et pourquoi pas Enzo ? Elle refuse aussi sec !

La mauvaise blague de Victoire !

En suivant les conseils perfides de Victoire, Bastien offre son cadeau à Emma. A la terrasse du Spoon, la jeune femme découvre avec horreur un clown en figurine. Elle panique au point que Bastien doit lui donner un anxiolytique. Il s’explique aussitôt avec Victoire au sujet de cette blague minable… Il est visiblement déçu et attend des excuses !

