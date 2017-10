Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 58 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Joaquim Dulac s’invite chez les Lazzari…

Karim Saaed et Lucie Salducci visionnent toutes les vidéos d’Audrey Beltram trouvées sur l’ordinateur de Lucas. Quand le portrait-robot du rôdeur arrive enfin, ils découvrent avec stupeur le visage de Joaquim Dulac ! Le même qui a réussi à s’infiltrer dans la famille Lazzari et qui se rapproche de plus en plus de Lucas. L’ado se confie désormais régulièrement à celui qui est en réalité son père ! Sandrine redoute plus que jamais que ses proches découvrent la vérité…

Chloé tente d’enrayer le jeu de l’ange avant qu’il ne soit trop tard !

Au mas Vallorta Chloé Delcourt rend visite à Flore pour parler du jeu de l’ange. Bart n’est visiblement pas touché par ce fléau. Chloé imagine pourtant que Bart est peut-être responsable du jeu. Mais l’ado est vite mis hors de cause. Chloé débriefe avec Lili Paquin : il doit exister un leader qui manipule les jeunes comme des marionnettes. Lili revient pour une séance collective au lycée. Au programme : l’emprise sectaire. De quoi les faire réfléchir sur leur propre situation…

Victoire aurait-elle gagné la guerre des nerfs avec Emma ?

Bastien est en plein tête à tête avec Emma quand Victoire lui demande par texto un service. Malgré es protestation d’Emma, Bastien décide de retourner à l’hôpital pour aider sa collègue. Emma commence à comprendre que son compagnon tient peut-être plus à Victoire qu’il ne le prétend… Elle encaisse le coup, demande l’addition et s’en va !

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.