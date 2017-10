Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 59 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce jeudi, Laurence découvre la terrible vérité au sujet des origines de son fils Lucas ; Lucie piège Alex à son propre jeu, il n’est pas tout à fait prêt pour le plan à trois. Enfin chez les Moreno, Christelle et Sylvain se retrouvent. Voici les trois points essentiels de l’épisode 59…

Laurence découvre la terrible vérité

Malgré toutes les précautions de Sandrine Lazzari pour éloigner de sa famille celui qui la fait chanter, Joaquim Dulac vient la trouver à la terrasse du Spoon et la menace : il n’est pas prêt à sortir de sa vie de sitôt et ce n’est plus seulement une affaire d’argent. Il veut son fils, Lucas. Laurence Moiret qui passait devant le bar surprend leur conversation…

Lucie piège Alex…

Lucie se confie à Victoire, l’idée du plan à trois semble la mettre mal à l’aise, mais elle ne veut pas décevoir Alex. Pourtant, le partager avec une autre femme la dérange. Victoire la rassure, refuser un plan à trois ce n’est pas être coincée… En plus, qui a dit qu’un plan a trois devait forcément être avec deux femmes pour un homme ! Lucie propose alors à Alex le profil d’un homme repéré au Spoon. Il manque de s’étouffer. Tel est surpris qui croyait surprendre !

Christelle et Sylvain Moreno se retrouvent enfin

Jessica tente de faire parler les cartes pour convaincre sa mère, Christelle, que Sylvain, le mari de cette dernière, ne la trompe pas. Mais Christelle sent venir le piège et ne se laisse pas berner par sa fille. Malgré tout, Sylvain n’a pas dit son dernier mot. Son arme à lui : la sincérité. Après une émouvante déclaration à sa femme, le couple Moreno se ressoude enfin !

