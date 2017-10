Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 60

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les douloureux aveux de Sandrine à Laurence.

Laurence Moiret et sa compagne Sandrine Lazzari s’expliquent en tête à tête au sujet de Joaquim. Laurence est déçue par les mensonges de Sandrine. Cette dernière avoue tout et justifie son silence. Si elle n’a jamais rien dit c’était surtout pour ne blesser personne. Pourtant, pour Laurence blessure est bien vive et mettra du temps à se résorber…

Victoire a un drôle de cadeau pour Bastien !

Bastien est persuadé que Victoire prépare un cadeau surprise pour son anniversaire. En réalité elle l’avait complètement oublié. Panique à bord ! Heureusement pour elle, le docteur Renaud Dumaz trouve une superbe idée. Un bandeau sur les yeux, Bastien découvre un patient un peu spécial : un homme qui souffre du hoquet depuis 17 ans. De quoi ravir sa curiosité de jeune médecin ! Quand on peut faire plaisir…

Chloé Delcourt tente de sauver son fils…

Chloé Delcourt et Alex Bertrand (parviennent à débloquer le téléphone confisqué à leur fils Maxime. Ils y découvrent les échanges de texto avec le maître du jeu de l’ange. Chloé, alerte aussitôt les autorités : une nouvelle étape du jeu est prévue pour la fin de la journée. Au lycée, en désespoir de cause, elle colle les élèves pour éviter de nouveaux morts. Mais l’alarme incendie, déclenchée par Sarah, laisse une fenêtre aux ados pour s’échapper. Le drame semble inévitable. Quand Chloé et Alex, arrivent à la plage, leur fils Maxime est déjà à l’eau avec un sac à dos lesté. Survivra-t-il à cette énième bêtise ?

