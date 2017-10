Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 61

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce lundi, l’identité de Joaquim est révélée à Lucas ; le jeu de l’ange continue malgré le danger et la confiscation des téléphones ! Quant à Lucie et Alex, ils se rendent compte qu’ils n’étaient pas prêts pour une relation avec un troisième partenaire ! Voici les trois points essentiels de l’épisode 61…

Qui est véritablement Joaquim ?

Chez les Lazzari, Sandrine (Juliette Tresanini) avoue à son fils la véritable identité de Joaquim Dulac : c’est son père. Elle tente de se justifier mais l’adolescent se braque. Laurence (Charlotte Valandrey) reproche à Sandrine de ne pas l’avoir attendu pour parler à Lucas (Valentin Du Peuty). Ce dernier vient trouver son père et le confronte, mais le capitaine Saeed débarque et arrête Joaquim après avoir découvert la veste portée par le meurtrier d’Audrey Beltram à bord du bateau où il habite.

Le jeu de l’ange continue malgré le danger !

Les lycéens se retrouvent sur le port. Depuis qu’ils n’ont plus de portable et plus de défis, c’est la déprime pour Margot, Sara, Lucas ou encore Dylan (Joaquim Fossi). Grâce à ce jeu ils se sentaient comme une famille soudée, un clan. Sara (Camille Genau) les motive pour continuer et trouver une solution pour reprendre le jeu… Elle achète de nouveaux téléphones avec des cartes prépayée, ni vu ni connu le jeu reprend…

Lucie et Alex n’étaient pas prêts…

Lucie (Lorie Pester) se confie à Victoire (Solène Hébert), le plan a trois avec Alex (Alexandre Brasseur) est pour ce soir et elle n’ose toujours pas lui avouer qu’elle n’est plus si partante qu’au début. De son côté Alex retrouve son ami Christophe au bar du Spoon. Ironique, il le remercie pour l’idée du plan à trois, grâce à lui il appréhende ce moment. Lorsqu’ils se retrouvent enfin, les deux amants finissent par s’avouer l’un l’autre qu’ils ne sont pas si prêts qu’ils le prétendaient pour une « expérience à plusieurs ». Après tout, à deux c’est largement suffisant…







Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.

Demain soir, Joaquim deviendra le suspect numéro 1 !